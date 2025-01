Fogão de indução vale a pena? Confira argumentos prós e contra

O fogão por indução tem sido uma escolha popular nas cozinhas modernas. Em comparação com o convencional, a gás, apresenta melhor uso de energia, eficiência de 84%, segundo dados do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).

No entanto, o novo eletrodoméstico divide opiniões dos consumidores, há argumentos prós e contra para o uso do aparelho .

Fogão de indução vale a pena?

Depende da necessidade e preferência. Devido o alto custo-benefício, é uma ótima opção para quem busca modernidade e praticidade. Porém, pode não ser a melhor escolha para quem tem problemas com energia elétrica ou não quer gastar com novos utensílios de cozinha.

Argumentos a favor

O fogão por indução é considerado mais seguro que o convencional , visto que não utiliza as chamas para o funcionamento. Quando se leva em consideração a segurança de crianças e idosos, o aparelho parece ser o mais indicado. A tecnologia evita o superaquecimento e possíveis acidentes — caso seja esquecido ligado.

Além disso, a ferramenta funciona com eletricidade e promete economia nas contas no final do mês. A economia de espaço e a facilidade para limpeza são outros argumentos a favor da ferramenta.