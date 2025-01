Alibaba diz ter lançado modelo de inteligência artificial superior aos da DeepSeek e Meta

Conforme os dados da Alibaba Cloud no WeChat, a edição aprimorada Qwen 2.5 Max obteve pontuações superiores às do Llama, da Meta, e do modelo V3 da DeepSeek em vários testes.

O anúncio ocorre no primeiro dia do Ano Novo Lunar, quando a maioria dos chineses está de folga do trabalho. Além disso, indica a disputa pelo mercado dentro do país.