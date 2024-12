As 10 pessoas que moldaram a ciência em 2024, segundo a revista Nature

Uso de inteligência artificial na previsão do tempo é um dos destaques da lista.

A revista Nature divulgou, nesta segunda-feira (9), a lista com as 10 pessoas que mais contribuíram para os avanços na ciência em 2024 . A seleção reúne pesquisadores e ativistas cujas ações foram cruciais em áreas como medicina, tecnologia, mudanças climáticas e astronomia.

O objetivo da lista é destacar os avanços mais significativos no último ano e as histórias por trás dessas conquistas. Chamada de Nature’s 10, é elaborada pelos editores da publicação e serve como um retrato das tendências mais relevantes no cenário científico global.