Quem é Karsen Kitchen, a mulher mais jovem a chegar ao espaço

O voo do veículo New Shepard levou seis tripulantes a mais de cem quilômetros de altitude, em uma viagem com duração de 10 a 12 minutos entre a decolagem e o pouso

02/09/2024 - 20h34min Atualizada em 03/09/2024 - 08h12min