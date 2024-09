Moradores de cidades do Rio Grande do Sul impactadas pelas enchentes, já podem solicitar a reinstalação gratuita dos kits de parabólica digital. A EAF - Siga Antenado, entidade não governamental e sem fins lucrativos criada por determinação da Anatel, começou a operação para ajudar as famílias contempladas com o kit gratuito anteriormente, que tiveram os objetos danificados ou que deixaram de funcionar por conta da chuva.