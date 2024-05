Um site desenvolvido por duas empresas gaúchas mapeia denúncias de crimes ocorridos em abrigos destinados às vítimas das enchentes no RS e encaminha os relatos ao Ministério Público do Estado. Os relatos podem ser feitos de forma anônima e são avaliados por um comitê de segurança, mantido pela Contato Seguro e a DOC9,idealizadoras do projeto.