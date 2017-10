Nicholas KAMM / afp

Um teste promovido pelo Facebook em seis países provocou reações de empresas jornalísticas. A rede de Mark Zuckerberg tirou as páginas de mídia do feed de notícias na Guatemala, na Bolívia, na Eslováquia, na Sérvia, no Sri Lanka e no Camboja, priorizando o conteúdo pago e posts de amigos.

O teste foi iniciado na última semana. Segundo a Folha de S. Paulo, as redações dos sites de jornalismo nesses países notaram queda da audiência a partir do dia 19.

Em um texto publicado no Medium, o jornalista Filip Struhárik, do eslovaco Denník N, afirmou que houve "a maior queda em alcance orgânico no Facebook" já registrada. Ele disse que as interações (curtidas, comentários e compartilhamentos) das 60 maiores páginas de mídia do país teriam caído para menos da metade. Mais tarde, Struhárik relatou que os grupos grandes de mídia não teriam sofrido tanto em função de outros mecanismos de disseminação do conteúdo como homepages e newsletters.

O texto do jornalista eslovaco gerou uma resposta de Adam Mosseri, diretor do feed de notícias no Facebook. Via Twitter, Mosseri disse que não se trata de um teste global, nem há planos para que seja. Também afirmou que a empresa não pretende cobrar das páginas por sua distribuição no feed de notícias, uma das especulações que os editores fizeram quando o teste começou.