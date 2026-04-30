TECHNOW: evento de tecnologia debate inovação e IA para empresas gaúchas

O Technow deste ano reafirma o formato de dois dias, conectando líderes e profissionais de TI. Eduardo Rocha / Divulgação

A tecnologia é, cada vez mais, um ativo de diferenciação competitiva das empresas, e a rapidez das inovações exige que os profissionais da Tecnologia da Informação (TIC) se adaptem a essa realidade. Afinal, eles são a peça-chave para conduzir transições estratégicas e efetivas nos negócios. Na liderança sobre esse e outros debates em alta no setor, o Technow, evento de tecnologia promovido pela SUCESU-RS, promove um espaço de trocas, aprendizados e networking para os profissionais da tecnologia.

O evento da entidade que representa os usuários de TIC já se tornou o principal ponto de encontro anual do setor no Estado. E os dados comprovam a sua importância: segundo uma pesquisa de 2025 realizada pelo Sebrae, os empresários compreendem a tecnologia como aliada para o crescimento e a competitividade. Para os profissionais e empresas, o desafio é como se manter sempre atualizado e criando novas conexões.

Neste ano, o Technow destaca em seu tema como a tecnologia impacta negócios e pessoas. O primeiro dia do evento, Technow Líderes, em 14 de maio, será destinado exclusivamente a líderes e executivos convidados. Já o segundo dia, Technow Pro, em 15 de maio, será destinado a todos os profissionais de TI e, também, aberto ao público em geral interessado nos temas abordados.

A programação do Technow Pro conta com palestras como "Sete passos para adoção corporativa de inteligência artificial", por Kelly Sganderla, consultora e palestrante em Gerenciamento de Processos de Negócios, e "A nova era do IA Agentic. Da teoria à prática para transformar seus negócios", por Eduardo Hahn, consultor de dados.

O destaque do evento é para os keynotes do dia 14. Com palestra aberta aos inscritos para ambos os dias, o keynote Dr. Juan Pablo Boeira (PhD), reconhecido internacionalmente por sua atuação em inovação e IA, com passagens por instituições como Harvard e MIT. Ele apresentará reflexões sobre a transformação tecnológica e o impacto dela no mundo, levando ao Technow uma experiência que reúne mais de 60 premiações ao longo da carreira.

Ainda no dia 14, a economista Patrícia Palermo sobe ao palco com uma análise sobre o cenário econômico atual e suas relações com o ambiente de inovação.

Transformação digital

Do telefone fixo aos smartphones, chegamos ao ponto de incorporar as inteligências artificiais (IA) no cotidiano. Debater as inovações e a consolidação de boas práticas para a integração de IA no fluxo de trabalho se faz necessário.

Nesse ecossistema de inovação, a digitalização e adoção de novas ferramentas podem potencializar resultados nas empresas. O evento Technow pretende apresentar as últimas tendências, tecnologias disruptivas e soluções que estão moldando o futuro das indústrias, por meio de palestras, painéis e workshops conduzidos por especialistas.

Ainda conforme a pesquisa do Sebrae, 44% das empresas ouvidas já usam IA nos negócios. Entre os benefícios listados pelas médias e grandes empresas estão: produtividade (42%), economia de tempo (25%) e estímulo para novas ideias (13%). Já a maior dificuldade é a segurança e a privacidade de dados (35%). Os números tendem a ser ainda maiores no primeiro trimestre de 2026.

Pedro Martini, presidente da SUCESU-RS, reforça o propósito da entidade:

— A SUCESU nasceu para apoiar as empresas a melhorar as suas práticas de adoção das novas tecnologias. Esse é o nosso grande motivador, tanto que o nosso propósito é: potencializar o uso da tecnologia para construir um futuro melhor.

Estratégias para impacto

Martini destaca o Rio Grande do Sul como um polo tecnológico, que incentiva o crescimento das empresas de TI e a interação entre startups, grandes corporações e instituições acadêmicas.

— O uso efetivo da tecnologia é decisivo para o crescimento sustentável dos negócios. Ao compartilhar exemplos concretos de sucesso, buscamos inspirar líderes empresariais a adotarem soluções que gerem ganhos reais de produtividade.

No entanto, o grande desafio das empresas – e dos profissionais de TI, sejam gestores ou colaboradores – é selecionar a tecnologia mais adequada ao problema apresentado e que propague crescimento econômico. Nesse sentido, Martini destaca um fator central para esse melhor posicionamento: a educação continuada.

— A educação continuada é fundamental para a diferenciação dos profissionais de TI, ainda que represente um desafio em termos de dedicação e priorização. Atuamos justamente para auxiliar esses profissionais a direcionarem seus esforços de aprendizado para áreas que geram ganhos concretos de performance e produtividade.

Serviço