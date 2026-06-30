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Gramado Summit amplia estrutura, cresce 35% e atrai público de todo o Brasil 

Evento teve 10 palcos, 18 trilhas de conteúdo e registrou 81% de ocupação hoteleira em Gramado 

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Para: Gramado Summit

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Pâmela Maidana

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