Gramado Summit amplia estrutura, cresce 35% e atrai público de todo o Brasil 

Gramado Summit celebrará 10 anos em 2027. FeedMe / Divulgação

A edição de 2026 da Gramado Summit foi um sucesso. Com o tema Make It Human, a nona edição de um dos principais eventos de brainstorming da América Latina reuniu mais de 23 mil visitantes, entre 6 e 8 de maio, nos pavilhões do Serra Park.

Durante os três dias de evento, o público teve acesso a 10 palcos e uma programação distribuída em 18 trilhas de conteúdo. Com mais de 300 palestrantes e 500 empresas expositoras, a Gramado Summit movimentou negócios e impulsionou novas ideias na Serra Gaúcha. Buscando melhorar e ampliar o atendimento ao público, neste ano, a estrutura do evento também foi ampliada em 35%.

A edição deste ano também surpreendeu o CEO e fundador da Gramado Summit, Marcus Rossi. Diferentemente dos outros anos, ele notou uma maior retenção do público, que permaneceu fiel durante os três dias.

No entanto, a principal avaliação positiva de Rossi, que durante o evento conversou com os participantes, foi a forma como a mensagem chegou às pessoas que estavam presentes.

— Percebemos que a mensagem de que, independentemente de estar num palco principal ou secundário, o propósito da Gramado Summit de colocar o ser humano à frente de absolutamente tudo foi muito bem entendida. A Gramado Summit é um evento que tem alma. Isso é muito legal porque, no final das contas, representa a ideia de que a gente se preparou durante 362 dias para entregar três dias de evento — diz Rossi.

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Evento global

Sem perder sua essência, a Gramado Summit se reinventa ano após ano para entregar uma experiência que conversa com o público. Além de participantes gaúchos, o evento contou com a presença de pessoas de diferentes regiões. Naíra Silva veio do Rio de Janeiro para participar. A analista de Negócios Digitais do Sebrae conta que já tinha vontade de conhecer a Gramado Summit e, quando a oportunidade apareceu, fez questão de sair da capital fluminense rumo ao Rio Grande do Sul. As expectativas da carioca eram altas, mas ela avalia que o evento acabou surpreendendo.

— Estou levando para o Rio muito conhecimento. Eu vim a trabalho, justamente para acompanhar o conteúdo e assistir às palestras. Acredito que tudo ficou na medida, com temas, estandes e apresentações bem construídos, além dos momentos de networking. Já fiquei com gostinho de quero mais. Participei dos três dias e, com certeza, quero voltar no ano que vem — diz a analista de Negócios Digitais do Sebrae.

Para Naíra, participar da Gramado Summit é uma forma de expandir os horizontes.

— Ficamos muito presos no eixo Rio-São Paulo porque muita coisa acontece lá, mas também acho importante sair do Sudeste e conhecer novas perspectivas — destaca.

Espaço de trocas

Explorar e compreender como os negócios se desenvolvem no Rio Grande do Sul é uma preocupação para empresas de todos os portes. Um dos palestrantes dessa edição, o vice-presidente de Marketing da Danone, Marcelo Bronze, levou para a Serra Gaúcha insights sobre a operação de uma companhia global, com destaque para a construção da YoPRO, terceira marca mais vendida da empresa no país.

— Na prática, a nossa missão hoje é levar saúde e nutrição para o maior número possível de pessoas. Então, participar da Gramado Summit chamou muito a nossa atenção, ainda mais considerando a importância do Rio Grande do Sul para as nossas operações, não apenas pensando em consumo, mas também em investimentos. Foi uma honra poder compartilhar um pouquinho mais das nossas atividades, dos nossos produtos e da nossa missão — diz.

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Para o executivo, a Gramado Summit já entrou no calendário oficial dos eventos relacionados a negócios e inovação.

— Tenho muito orgulho da comunidade que a Gramado Summit está criando e de como os fundadores estão conseguindo levar o evento a um patamar nacional de relevância. Precisamos de mais iniciativas como essa, com esse porte e essa qualidade. Foi a minha primeira vez aqui, já tinha ouvido falar muito bem do evento e fiquei impressionado com o que vem sendo construído — complementa o VP.

Movimentando a Serra

Além de movimentar os negócios, a Gramado Summit também contribuiu para impulsionar o turismo na Serra Gaúcha. Conforme dados do Sindicato de Turismo e Hospitalidade do Rio Grande do Sul (Sindtur), durante o período, a cidade atingiu 81% de ocupação hoteleira. A escolha de realizar o evento no início de maio acompanha, como explica o CEO da Gramado Summit, a sazonalidade da região.

— O início de maio se tornou muito interessante porque a Gramado Summit consegue ser mais competitiva em questão de preço e, ao mesmo tempo, contribui com o município ao ajudar a reduzir os impactos da baixa temporada. Acredito que viemos para somar — acrescenta Rossi.

Se neste ano a Gramado Summit bateu recordes, a expectativa é de que a edição comemorativa de 10 anos, marcada para ocorrer de 5 a 7 de maio de 2027, seja mais especial. Ainda sem um tema definido, Rossi adianta que a edição quer desafiar as verdades estabelecidas.

O CEO avalia que, embora existam tentativas de prever o futuro e entender para onde o mundo caminha, ninguém consegue acertar com precisão.

— O fato de tentarmos construir de forma conjunta, por meio de conversas e compartilhamento de ideias, especialmente quando essas opiniões divergem, é algo muito interessante. Então, se você tem uma certeza hoje ao entrar na Gramado Summit, que tal ela não ser tão certa assim? Questionar as suas verdades é o que estamos buscando para essa edição de 10 anos, fazendo com que as pessoas possam dar um reset em absolutamente tudo e se questionar se o caminho escolhido é o certo — finaliza.

Gramado Summit 2027 – 10ª edição