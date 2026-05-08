Startups usam a Gramado Summit para acelerar negócios e atrair investidores

Startups movimentaram a Gramado Summit em busca de conexões, visibilidade e novas oportunidades de negócio. FeedMe / Divulgação

Negócios, networking e conexão entre pessoas e novas oportunidades. Esse foi o clima do segundo dia da Gramado Summit. O evento, que começou na quarta (6), se encerra hoje na Serra gaúcha. Com pavilhões lotados, empreendedores apresentaram para visitantes, empresários e investidores negócios focados em soluções inovadoras, nas quais a tecnologia é a peça-chave.

Antes de dar o primeiro passo no empreendedorismo ou encontrar uma forma de escalonar seus negócios, o consultor de finanças, palestrante do segundo dia do evento e autor de 16 livros sobre inteligência financeira, Gustavo Cerbasi, aconselha que os empresários realizem um bom planejamento estratégico, que envolve o futuro das empresas e também a parte humana dos CNPJs. A organização e o equilíbrio são chaves para o crescimento saudável dos negócios.

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— A ordem é: primeiro, definimos a estratégia financeira para a empresa ganhar força. Antes de distribuir resultados, nutrimos o negócio, pois um negócios valorizado gera valor futuro. Em paralelo, ajustamos os planos familiares e o padrão de vida, adotando simplicidade por alguns ciclos. Esse esforço conjunto permite que a empresa se distancie da concorrência. Sem esse planejamento, o lucro é drenado para o consumo, permitindo que concorrentes revisitem melhor e superem o negócio original. Esse alinhamento é fundamental para o crescimento sustentável — explica.

Cerbasi também avalia que, para um empreendimento dar certo, além de ter pessoas de confiança, é preciso contar com profissionais qualificados. O palestrante aconselha que os empreendedores invistam em formar equipes que estejam informadas e conectadas sobre os modelos de gestão.

— Padronizar e formalizar a gestão é fundamental para gerar valor no longo prazo — complementa.

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Investindo em inovação

Mas, além de organização financeira e gestão estruturada, especialistas presentes na Gramado Summit destacaram que inovar também exige capacidade analítica. Em um cenário cada vez mais orientado por tecnologia e dados, entender a própria operação pode ser tão importante quanto investir em novas ferramentas.

Na Arena Fecomércio-RS, a consultora de negócios Jessica Matos reforçou que, embora a tecnologia seja o motor da inovação, o sucesso empresarial depende da capacidade de interpretar dados internos. Durante a palestra “Dados que Viram Vendas”, a especialista alertou que, antes de buscar as últimas novidades do mercado, o empreendedor deve identificar os gargalos de sua própria operação.

Integrante do programa Conecta in Lab — iniciativa voltada a conectar empresas a soluções tecnológicas —, Jessica ponderou que a inteligência de mercado muitas vezes já está disponível dentro da empresa, bastando apenas um olhar analítico para transformar informações represadas em resultados comerciais.

— O dado é o grande recurso que temos para responder a perguntas do dia a dia, como: "Por que o meu cliente sai da loja sem comprar?", "Por que não vendi tanto quanto no mês passado?" ou "Por que não consigo converter todos os potenciais clientes que chegam pelo WhatsApp?". Temos muitas dúvidas cotidianas, e as respostas geralmente estão nos indicadores. Costumo dizer que o indicador é o passo um de uma jornada: precisamos olhar para ele para gerar insights e inputs que direcionem a tomada de decisão — pontua.

A necessidade de olhar para os “fundamentos” da inovação também foi destacado por Gelson Junqueira, coordenador do Lab Fecomércio-RS, do qual o Conecta in Lab faz parte. Atendendo atualmente 180 empresas de pequeno e médio, Junqueira afirma que, embora 80% das empresas invistam em Inteligência Artificial, menos de 5% utilizam as ferramentas com propósito real. Para mudar esse cenário, ele orienta que os participantes aproveitem a Gramado Summit para assistir de tudo, mas escolham uma coisa para colocar em prática.

— Assista ao máximo de palestras que puder, mas escolha apenas um insight para colocar em prática. Costumamos dizer ao público: com uma ideia aplicada, o evento se paga; com duas, ele dá lucro. Às vezes assistimos a horas de conteúdo, anotamos tudo, mas a rotina, em especial do empresário, impede a execução de tudo o que foi visto. Se mudarmos essa mentalidade e focarmos em implementar uma ou duas sacadas, no máximo, tenho certeza de que bons negócios surgirão — diz o coordenador do Lab Fecomércio.

Impulsionando negócios

As discussões sobre gestão, inovação e uso estratégico de dados também aparecem na prática entre as startups que ocupam os pavilhões da Gramado Summit. Para muitos empreendedores, o evento é uma oportunidade de validar soluções, ampliar conexões e buscar investidores.

De Gravataí, a startup Bah Dev trouxe para Gramado uma solução para centralizar a gestão de associações, cooperativas, redes de franquias e operações de TI em uma única plataforma.

A ideia da Bah Dev surgiu há cerca de seis anos, a partir de demandas observadas na Região Metropolitana, como explica Gabriel Sommariva, um dos sócios da startup. Foi em 2024, no entanto, que o negócio ganhou escala. Na época, a empresa desenvolveu uma plataforma que integrava todos os canais de atendimento das Farmácias Associadas em um portal único.

Sommariva explica que, a partir da implementação da ferramenta, foi possível potencializar o marketing por meio de encartes e cards digitais, gerando um aumento de 60% no alcance das informações aos associados.

— Um dos grandes problemas enfrentados era a compra de produtos por meio de terceiros. O associado buscava conveniência, mas a cooperativa perdia rentabilidade. Com a nossa plataforma, mitigamos esse problema ao centralizar as informações de forma simples e modular. Seja para consultar a disponibilidade de um item como xampus, lenços umedecidos ou medicamentos, o cliente encontra descontos promocionais e dados internos em um único local, facilitando sua rotina operacional — complementa.

A Bah Dev, que está participando da Batalha de Startups da Gramado Summit, vê o evento na Serra como um catalisador para novos investimentos. Para quem está pensando em iniciar um novo negócio, a principal dica do empreendedor é começar:

— Quando você tem uma ideia, precisa validá-la, ver se ela é aderente ao mercado e pesquisar seus concorrentes para entender o que estão fazendo e moldar o seu produto a partir disso. A partir daí, é possível consolidar a estratégia do negócio e seguir em frente — finaliza.