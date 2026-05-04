Gramado Summit leva inovação para as ruas da cidade

O principal destino turístico do Rio Grande do Sul se prepara para receber, entre os dias 6 e 8 de maio, visitantes de todo o Brasil e do exterior para mais uma edição da Gramado Summit. O evento de inovação e tecnologia, que neste ano propõe reflexões sobre a importância do fator humano no futuro, deve movimentar a Serra Gaúcha e impulsionar a economia e o turismo local.
Com expectativa de reunir 23 mil pessoas ao longo dos três dias, a experiência da Gramado Summit começa antes mesmo da abertura oficial. A proposta da organização é fazer com que os participantes vivenciem a cidade para além dos pavilhões, transformando o networking em uma extensão da programação.
A experiência foi pensada como uma imersão completa na Serra Gaúcha. Segundo a head de Marketing da Gramado Summit, Kali Veppo, a intenção é unir o ambiente de inovação do evento ao encanto que Gramado exerce sobre os visitantes.
— O objetivo é que a jornada do participante não se limite aos pavilhões, mas se estenda por toda a cidade, por meio de um catálogo de benefícios em restaurantes, bares e parques, além de um roteiro curado chamado Caminhos da Inovação, que integra pontos turísticos ao ecossistema do evento — afirma.
Caminhos da Inovação
Por meio do projeto Caminhos da Inovação, a organização quer proporcionar uma jornada imersiva pela cidade. Com sete pontos estrategicamente selecionados, o roteiro busca mostrar como Gramado pode dialogar com um ecossistema voltado à inovação.
Entre os locais incluídos estão:
- Lago Joaquina Rita Bier
- Praça das Bandeiras
- Rua Torta
- Coreto da Praça Major Nicoletti
- Lago Negro
- Pórticos de Entrada
- Hotel Laghetto Pedras Altas
Summit Nights
Depois de um dia de palestras, encontros e troca de experiências, a programação continua com o Summit Nights, iniciativa criada para ampliar as conexões em um ambiente mais descontraído.
Disponível para participantes que adquiriram o ingresso Networking Pass, a experiência oferece uma programação exclusiva para quem deseja fortalecer a rede de contatos fora do ambiente formal do evento.
— É o momento de descompressão após o conteúdo dos palcos. Enquanto todos os participantes aproveitam descontos exclusivos em Gramado pelo Clube de Benefícios, os portadores do Networking Pass contam com o upgrade do Summit Night: noites com entrada VIP, chope liberado e welcome drinks em locais selecionados — explica.
Fora dos palcos
Além da programação oficial, a Gramado Summit deve impulsionar setores como turismo, gastronomia e comércio na Serra Gaúcha. Pelo Clube de Benefícios do evento, os participantes têm acesso a descontos em bares, restaurantes, parques e outras atrações da cidade.
Para quem pretende chegar antes e aproveitar melhor a estadia, a recomendação é realizar o credenciamento antecipado em pontos centrais, como o hotel parceiro e a região da Rua Coberta.
— Isso permite que o participante circule pela cidade já credenciado, aproveite os benefícios nos estabelecimentos locais e percorra os Caminhos da Inovação com mais calma, conectando o turismo tradicional ao clima tecnológico da Summit — finaliza Kali.
Serviço
- Quando: 6, 7 e 8 de maio
- Horário: 8h às 20h
- Local: Serra Park (Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros, Gramado)
- Ingressos: a partir de R$ 2.090 neste link