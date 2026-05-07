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Além da tecnologia: Gramado Summit propõe inovação com foco no humano

Especialistas apontam como emoções e tecnologia podem impulsionar novas soluções e negócios 

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Pâmela Maidana

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