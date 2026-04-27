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Por que a Gramado Summit quer recolocar as pessoas no centro da inovação

Evento na Serra Gaúcha discute como conexões humanas podem se tornar o principal diferencial nos negócios do futuro

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Pâmela Maidana

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