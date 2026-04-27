Por que a Gramado Summit quer recolocar as pessoas no centro da inovação

Expectativa é de 23 mil pessoas na Gramado Summit em três dias de evento. FeedMe / Divulgação

Em um mundo cada vez mais hiperconectado e impulsionado pelos avanços da inteligência artificial, o olhar humano se torna um diferencial para quem busca estabelecer conexões reais. Com o lema “Make It Human”, a nova edição da Gramado Summit traz as pessoas para o centro das conversas sobre inovação, empreendedorismo, negócios e tecnologia. Considerado um dos principais eventos da área na América Latina , a Gramado Summit acontece entre os dias 6 e 8 de maio.

Com expectativa de receber 23 mil visitantes durante os três dias de evento, esta edição da Gramado Summit reunirá palestrantes nacionais e internacionais para discutir e provocar novas reflexões sobre como a inovação só faz sentido quando envolve pessoas. Nesta edição, serão mais de 300 palestrantes, cerca de 500 marcas expositoras e oito palcos com programação paralela.

Chegando à sua nona edição, a Gramado Summit sempre buscou abordar temáticas que fujam do óbvio esperado para um evento de inovação e tecnologia. Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit, explica que, em um cenário em que tudo parece voltado exclusivamente para a inteligência artificial e para a tecnologia, a proposta do evento é trazer um conteúdo mais humanista.

— No palco principal, a discussão é que o ser humano deve estar à frente da inovação, pois sem gente não há futuro . Isso foge do óbvio. Queremos entender como será o mundo daqui a cinco ou dez anos, sabendo que ele vai evoluir, mas colocando o ser humano como ponto central. Para mantermos a densidade técnica necessária a um evento de tecnologia, também temos outros espaços. São mais de 10 trilhas de conteúdo, que vão do comercial ao marketing, entre muitos outros debates. Assim, ao mesmo tempo em que inspiramos no palco principal, transmitimos conteúdo qualificado e profundo nas trilhas — diz Rossi.

Ecossistema de possibilidades

Os participantes da Gramado Summit irão encontrar na Serra um universo de possibilidades. Além do palco principal (Palco Vero e Rio Grande Seguros), o evento ainda conta com outros sete palcos: Divergente, Insurgente, Share, Geek, Arena Novos Negócios, Negócios Conscientes, IA, além de mentorias exclusivas.

No evento, será possível encontrar lideranças do mercado como Luiza Trajano (presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza), Gabriel Sukita (Social Marketing Manager da Netflix), Luis Justo (CEO do Rock in Rio), Samantha Almeida (CMO da Rede Globo), além de palestrantes inspiracionais como do ator Miguel Falabella , da jornalista Leila Ferreira, entre centenas de outros.

Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, está na programação do evento. FeedMe / Divulgação

Para Rossi, é difícil elencar apenas um grande palestrante, já que a Gramado Summit busca trazer nomes que o público não encontra com facilidade fora dos grandes centros. No entanto, existem três nomes que o CEO está particularmente ansioso para assistir.

— Uma delas é a Maria Homem, uma grande psicanalista que levaremos ao palco principal. O Michel Alcoforado também, um antropólogo que hoje é autor do best-seller "Coisa de Rico", que estuda a riqueza brasileira. E, sem dúvidas, estou ansioso para ver o Gustavo Zerbino, um dos sobreviventes dos Andes . Em um mundo em que falamos tanto sobre adaptabilidade e resiliência, a história de alguém que sobreviveu a um dos maiores acidentes aéreos da história, indo contra todas as probabilidades, é extremamente inspiradora — elenca.

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Além das palestras, a Gramado Summit é voltada para quem quer fazer negócios. De acordo com Rossi, entender isso é fundamental, porque é dali que surgem as oportunidades para transformar vidas. Enquanto os palcos passam conhecimento e inspiração, o CEO do evento explica que as oportunidades reais de fechamento de negócios e networking acontecem na feira.

— Para esta edição, temos quase 500 expositores, desde gigantes como Google e Magalu até empresas que apresentam soluções para outros negócios. É uma jornada bonita: o participante se inspira em uma palestra e encontra na feira a oportunidade de, por exemplo, criar seu próprio negócio na era digital. A Gramado Summit ocupa dois pavilhões inteiros — diz Rossi.

Sem perder a essência

Fomentar o empreendedorismo e impulsionar novos negócios são ações presentes desde o início da Gramado Summit. Mesmo com as transformações do mercado e do evento, Rossi acredita que a essência do evento de ser esse ponto de partida no qual várias empresas encontram seus primeiros clientes e investidores não se perde. Pelo contrário, se renova a cada edição.

— Na Batalha de Startups , a empresa mais promissora pode sair com um aporte de R$ 200 mil, podendo chegar a R$ 1 milhão. Mesmo que o evento tenha crescido e se tornado uma feira de negócios sólida, mantemos esse braço com as startups. A Arena Novos Negócios é o espaço onde se discute captação de recursos e ecossistema. A batalha acontece ali, em parceria com a aceleradora Ventiur. É a nossa forma de crescer sem perder a essência: dar a chance para um jovem empreendedor sair de lá com um investimento transformador.

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Para Rossi, o evento é transformador na prática, porque permite que as pessoas tenham oportunidades de mudar seu negócio e sua carreira.

— A cada edição nos tornamos um evento melhor para o mundo. Somos hoje o maior ecossistema de inovação da América Latina e, independentemente do teu estágio de vida ou do tamanho da tua empresa, a Summit é o lugar da transformação — finaliza.

Serviço

Data: 6 a 8 de maio de 2026

Local: Serra Park (Viação Férrea, 100 – Três Pinheiros, Gramado)

Horário: 8h às 20h