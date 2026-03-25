Inovação na prática: PUCRS une ciência, tecnologia e empreendedorismo 

Tecnopuc é um dos principais motores do ecossistema de inovação da PUCRS. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

Para dar conta dos desafios do presente e do futuro, o ensino precisa estar em constante evolução. Com esse propósito, instituições de ensino vêm ampliando sua capacidade de responder às movimentações do mercado e às demandas contemporâneas da sociedade. É o caso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que consolidou sua posição como referência em inovação ao cultivar um ecossistema que transforma o conhecimento acadêmico em soluções reais.

Esse protagonismo ganha vitrine internacional no South Summit Brazil, que acontece de 25 a 27 de março, em Porto Alegre, sendo uma oportunidade para mostrar a força da conexão entre universidade, empresas e governo.

Por meio de uma estrutura integrada, que reúne o Tecnopuc – Parque Científico e Tecnológico e as áreas de negócios e saúde, a PUCRS articula ciência, tecnologia e empreendedorismo para gerar impacto direto na vida das pessoas.

Veja como a inovação produzida na PUCRS se materializa na prática.

Tecnopuc: conexão e agilidade

O Tecnopuc, parque científico e tecnológico, é um dos principais elementos do ecossistema da PUCRS. A partir da produção científica da universidade, criada em parceria com empresas e empreendedores, o parque se fortalece como um ambiente de colaboração no qual surgem novas soluções, tecnologias e startups.

Flávia Fiorin, diretora do Tecnopuc, explica que o ecossistema permite a validação das soluções de maneira mais ágil, potencializando a capacidade de escala das startups. Ela destaca, ainda, a trajetória de duas décadas de relacionamento entre diferentes atores sociais.

– Isso se concretiza por meio de programas de inovação aberta, que conectam desafios da sociedade a empresas, ao meio acadêmico e às startups. O compartilhamento de recursos permite que esses empreendedores dediquem seus investimentos àquilo que realmente diferencia seus negócios ou tecnologias – avalia a dirigente.

Não faltam exemplos de iniciativas que saíram do parque e chegaram ao mercado, como a Preto no Branco, que auxilia empresas com soluções focadas em estratégias de alto impacto e inteligência artificial, incluindo sistemas de segurança portuária. Atualmente, a startup está em etapa de escala para o monitoramento de cargas em portos internacionais. Há também tecnologias complexas e com alto rigor científico que encontram no Tecnopuc um ambiente favorável para seu desenvolvimento. A Regenera, por exemplo, estuda moléculas marinhas para aplicação em diversos campos industriais, como medicamentos e a indústria química.

Toda essa expertise será levada para o maior palco de inovação da América Latina. Durante os três dias de South Summit Brazil, o Tecnopuc estará presente no Experience VIP Lounge By PUCRS, junto a outras iniciativas da Universidade . Além disso, o Parque estará no estande disponibilizado pela Reginp (Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação) no espaço Marketplace.

Negócios: conhecimento aplicado

Ecossistema da PUCRS articula ensino, pesquisa e inovação em conexão com a sociedade. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

A PUCRS também vem fortalecendo sua atuação no campo de negócios e soluções corporativas, por meio da Superintendência de Negócios e Serviços Especializados. A rede de estruturas presente dentro da universidade possibilita a conexão entre ensino, pesquisa e mercado, conforme explica Milton Stella, superintendente de Negócios e Serviços Especializados da PUCRS.

Institutos de pesquisa como o Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) e o Instituto do Meio Ambiente (IMA), além do Laboratório Especializado em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios (Labelo) e da PUCRS Consulting, oferecem serviços como ensaios laboratoriais, certificações, consultorias e desenvolvimento tecnológico.

Para ampliar a relevância da PUCRS na área de inovação, Milton Stella destaca a importância de estar presente em encontros como o South Summit.

– O evento fortalece a posição da universidade como um hub de soluções corporativas dentro do Ecossistema de Inovação latino-americano. Ao participar ativamente da programação, a PUCRS amplia sua rede de relacionamentos e consolida sua presença em debates estratégicos sobre o futuro da tecnologia, da sustentabilidade e da economia – ressalta o superintendente.

Saúde: pesquisa e cuidado integrados

Na área da saúde, a PUCRS integra ensino, pesquisa e assistência em soluções de alto impacto. Giordano Toldo / PUCRS / Divulgação

A saúde é mais uma área relevante nesse ecossistema integrado de inovação. Na PUCRS, a articulação entre produção científica, pesquisa clínica, parcerias institucionais e ambientes assistenciais permite que o conhecimento gerado na universidade se traduza com mais rapidez em soluções concretas para a população, como novas tecnologias, terapias e protocolos de cuidado.

– Na universidade, a produção científica está diretamente conectada ao cuidado com as pessoas. O grande diferencial está em formar profissionais de saúde dentro do próprio ambiente onde o cuidado acontece – afirma a pró-reitora de Saúde da PUCRS, Andrea Gonçalves Bandeira.

O ecossistema PUCRS de saúde reúne o Hospital São Lucas, o Instituto do Cérebro (InsCer), o Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG), o Centro Clínico e o Centro de Pesquisa Clínica, em conexão com as Escolas de Medicina e de Ciências da Saúde e da Vida.

De acordo com Andrea, essa configuração permite reduzir a distância entre a descoberta científica e sua aplicação prática. Um dos exemplos é o Centro de Inovação em Terapias Avançadas (CITA), que integra o InsCer e desenvolve pesquisas voltadas a terapias inéditas no Brasil para doenças complexas, como câncer, Alzheimer, Parkinson e doenças raras.