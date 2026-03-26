Incentivo à inovação movimenta ecossistema gaúcho

Diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, destacou que programa incentiva boas ideias. Marla Cardoso / Agência RBS

Foi lançada na manhã desta quinta-feira (26), durante o South Summit Brazil, a 6ª edição do BRDE Labs RS . A iniciativa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) é realizada em parceria com a Universidade Feevale e tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de startups e a conexão de novos negócios com empresas consolidadas e instituições de diferentes setores. Na ocasião, estiveram presentes representantes do governo do RS, lideranças empresariais, investidores, empreendedores e convidados.

Já consolidado como um dos principais programas destinados a acelerar ideias inovadoras, o BRDE Labs RS oferece uma jornada estruturada com mentorias, capacitações e metodologia aplicada, com o objetivo de apoiar startups na validação de suas soluções, no aprimoramento de seus modelos de negócio e na expansão de mercado. O Rio Grande do Sul é um estado inovador, e o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, explica que, no RS, existem muitas boas ideias e jovens talentos com vontade de resolver problemas do cotidiano.

— No entanto, existe uma jornada complexa entre a ideia inicial e a transformação em um negócio viável. Muitas vezes, o empreendedor sente-se solitário nessa caminhada, e o programa busca oferecer o apoio necessário, facilitando esse processo — diz.

Parceria com a academia

A universidade é uma peça fundamental para o desenvolvimento tecnológico e inovador de uma cidade, estado ou país. No BRDE Labs RS, a Feevale é a parceira que aproxima o ensino do campo das inovações empreendedoras. As atividades da iniciativa são executadas por meio do Feevale Techpark.

O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, explica que essa parceria se consolida pela expertise que a universidade possui com seus parques tecnológicos. A Feevale está próxima de completar 60 anos, e seu parque tecnológico já soma mais de duas décadas de atuação. Rosa reitera que, hoje, a universidade conta com cerca de 120 empresas vinculadas ao parque, o que permite uma interação direta entre universidade, inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Evento de lançamento integrou a programação do South Summit. Pâmela Maidana / Agência RBS

— Toda essa experiência foi aproveitada pelo BRDE para a implementação do programa BRDE Labs. Para dar suporte a isso, a Feevale conta com dois campi em Novo Hamburgo, um em Campo Bom e uma unidade estratégica em Porto Alegre, com um prédio que integra o Parque Tecnológico. Aproveitamos essa estrutura na capital e a nossa equipe especializada no desenvolvimento de startups para aplicar a metodologia do programa — complementa o reitor.

O diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a trajetória do programa que já é responsável pela aceleração de uma centena de startups apenas no RS.

— É uma ideia que surgiu em meio à pandemia e que veio para vencer. Mais do que a premiação aos vencedores, o BRDE Labs é uma grande oportunidade de conexões de startups com o mundo dos negócios e reforça o papel do banco, que tem na sua missão apoiar a inovação e a sustentabilidade — frisou.

Transformando ideias em negócios

Adriana da Leve, CEO da Água Conectada, participou do BRDE Labs em 2024. Muriell Custódio / Agência RBS

Cada vez mais, empreendedores transformam ideias em negócios que visam a sustentabilidade. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 38% da água tratada no Brasil é perdida antes de chegar aos hidrômetros, e no Rio Grande do Sul, esse índice chega a 42%. Para combater esse desperdício, a startup Água Conectada, de Passo Fundo, desenvolveu uma solução de hardware e software que coleta dados de consumo diretamente do hidrômetro. A partir daí, o sistema define perfis de consumo, identifica se o uso está adequado e emite alertas automáticos de vazamentos ou de consumo fora do padrão.

Presente no evento, a CEO da Água Conectada, Adriana de Leve, participante do BRDE Labs RS em 2024, classificou a experiência no programa como uma mudança de paradigma que validou a aplicação de sua tecnologia em diversos setores. Adriana conta que a aceleração permitiu a realização de provas de conceito (POCs) com instituições como a Santa Casa, a Coester e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Como resultado, a Água Conectada tornou-se a primeira startup a ser contratada pelo TJ-RS, iniciou projetos de inovação aberta e expandiu sua atuação para o mercado de alimentos e bebidas, firmando contrato recentemente no Paraná e mantendo negociações com o Ministério Público.

— Participar do BRDE Labs foi como colocar o carro na estrada e começar a enxergar qual era a melhor direção para ele. No programa, conseguimos uma conexão direta com os atores envolvidos. O BRDE não está simplesmente aportando recursos para o programa; ele quer conhecer as startups, ver se o projeto está dando certo e entender como pode ajudar ainda mais. A Feevale se tornou minha casa e o BRDE, meu parceiro de vida — diz.

Quem pode participar do programa?

As inscrições para participar do BRDE Labs RS já estão abertas e seguem até o dia 11 de maio. A iniciativa busca selecionar empreendimentos em estágio operacional ou de tração que apresentem diferenciação tecnológica, potencial de mercado e capacidade de execução. As áreas prioritárias desta edição abrangem Agronegócio, Saúde, Indústria 4.0 e o setor de Serviços (TI, Logística e Fintechs).

Seguindo o modelo adotado nos últimos dois anos, o programa prevê uma premiação financeira. Além dos quatro grandes vencedores, todas as startups que finalizarem o ciclo de aceleração serão contempladas. Ao todo, o montante destinado aos prêmios soma R$ 260 mil.

BRDE Labs RS