Entenda como a atuação do CREA-RS contribui para a inovação

Trabalho dos engenheiros está na base de toda inovação. ME Image / Adobe Stock

A grandiosidade do South Summit Brazil impressiona desde a sua estrutura. Os armazéns do Cais Mauá se tornam palco para discussões importantes sobre inovação e empreendedorismo. Para que tudo isso aconteça com segurança, há uma base indispensável: a engenharia, que garante rigor técnico por meio de profissionais habilitados.

Aproveitando a visibilidade que o evento oferece para projetos inovadores, o CREA-RS reafirma o papel estratégico dos engenheiros, contribuindo para que o futuro, por mais acelerado que se apresente, seja edificado sobre os alicerces da ética, da técnica e da segurança.

Vitrine de inovações, o South Summit também é um importante momento para novas conexões entre engenheiros de todas as áreas. Por isso, o CREA-RS participa do evento, que ocorre até a sexta-feira, 27 de março.

A atuação da entidade está alinhada com as premissas que norteiam não só o encontro internacional, mas todo o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul.

Confira, em três pontos, de que forma o trabalho do CREA-RS converge para um cenário de desenvolvimento.

Responsabilidade técnica

Toda inovação precisa de engenharia. Se o South Summit impulsiona o futuro, o CREA-RS contribui para garantir que esse novo horizonte seja desenhado com responsabilidade técnica, segurança e excelência profissional.

– É o engenheiro que garante a segurança dos projetos quando são criados – ressalta a engenheira ambiental e presidente do CREA-RS, Nanci Walter.



Um evento do porte do South Summit, que recebe milhares de participantes, exige atenção especializada: são 34 mil metros quadrados, incluindo quatro armazéns e outros espaços de circulação e atividades. Mais de 50 geradores e 1,2 km de dutos de ar-condicionado, além de banheiros e tubulações de água, garantem o conforto dos participantes. A montagem leva 23 dias e a desmontagem, outros 15. O trabalho realizado antes, durante e depois do South Summit, mobiliza mais de 2 mil trabalhadores, direta ou indiretamente.

Cada pavilhão montado, cada painel de LED e cada tecnologia apresentada pelos corredores do Cais Mauá leva a assinatura de um profissional registrado no CREA-RS. Fundado há 91 anos, o conselho faz parte do maior sistema profissional do país e fiscaliza o exercício de mais de 90 mil profissionais.

Valorização da categoria

Presente no South Summit Brazil, o CREA-RS atua para consolidar a importância dos seus profissionais, de todas as áreas da Engenharia, na transformação tecnológica e no fomento à inovação nas áreas de engenharia, agronomia e geociências no Sul do Brasil.



O objetivo é dar visibilidade à categoria e criar espaços para a troca de conhecimento e a geração de negócios. Assim, os engenheiros seguem trabalhando alinhados às necessidades mais atuais da sociedade.



– Representamos os profissionais legalmente habilitados e temos que oportunizar essa conexão de engenheiros, agrônomos e geocientistas às tendências tecnológicas, ao empreendedorismo e às demandas de cidades inteligentes – destaca a presidente do Conselho.

Nanci Walter, engenheira ambiental e presidente do CREA-RS. CREA RS / Divulgação

Atuação mais plural

Nanci Walter é a primeira mulher a presidir o CREA-RS. Segundo ela, isso representa muito mais do que uma conquista pessoal, sendo um marco institucional que simboliza a evolução da engenharia, da agronomia e das geociências para um ambiente cada vez mais plural, competente e preparado para os desafios contemporâneos.



– A liderança técnica feminina tem um papel extremamente relevante nesse processo, pois traz diversidade de pensamento, sensibilidade estratégica e uma visão colaborativa que são fundamentais para a inovação – explica.



Para a presidente, as mulheres têm demonstrado, ao longo da história recente da engenharia e da gestão pública e privada, uma enorme capacidade de conduzir processos complexos “com responsabilidade, eficiência, visão de longo prazo e muito talento”. Por isso, ela defende que a presença feminina na liderança técnica é cada vez mais necessária.