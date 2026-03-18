Empresa de tecnologia inaugura novo espaço em Porto Alegre

Novo escritório da TOTVS tem infraestrutura moderna e ambientes flexíveis. TOTVS / Divulgação

Eleito o estado mais inovador do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estados 2025, desenvolvido pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o Rio Grande do Sul oferece terreno fértil para o desenvolvimento de novos negócios e estrutura robusta para companhias que já atuam no mercado. Atenta a esse cenário positivo e comprometida em acompanhar o desenvolvimento local, a TOTVS, uma das maiores empresas de tecnologia no Brasil, inaugura um novo escritório em Porto Alegre.

Com aproximadamente 500 colaboradores no Estado, a companhia especializada em oferecer soluções de software para diversos segmentos de negócios instalou sua nova operação no recém-lançado Z Tower Corporate, no bairro Boa Vista. O objetivo central da iniciativa é promover inovação, fomentar o desenvolvimento e apoiar ainda mais a transformação digital de negócios locais.

– A inauguração do nosso novo escritório em Porto Alegre é um marco significativo e que solidifica a atuação da TOTVS no Estado. Queremos estar cada vez mais próximos de nossos clientes, oferecendo soluções que impulsionem a inovação e a produtividade das operações – afirma o vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, Alexandre Apendino.

Há um diferencial importante na nova instalação na capital gaúcha: o ambiente foi totalmente pensado para funcionar como hub de inovação e colaboração. Por isso, além de contar com toda a estrutura comercial, de serviços e de atendimento, o local é composto por salas de reuniões e ambientes flexíveis pensados para otimizar não apenas o trabalho, mas também o relacionamento com o público do município e da região.

Para Apendino, a inauguração é um momento importante para aproximar os negócios e o ecossistema regional às soluções e inovações que fazem da TOTVS uma das principais parceiras no crescimento das companhias brasileiras.