“A Engenharia está a serviço das pessoas”, diz presidente do SENGE-RS  

Cezar Henrique Ferreira, presidente do SENGE-RS, fala da importância de colocar o ser humano no centro. SENGE-RS / Divulgação

Em meio aos debates sobre inovação e impacto socioambiental que marcam o South Summit Brazil, ganha espaço a discussão sobre o papel da Engenharia no desenvolvimento sustentável e tecnológico do país. Para o Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (SENGE-RS), esse processo passa pela valorização da ciência e do conhecimento produzidos localmente, além do investimento em projetos de longo prazo, por meio do fortalecimento de empresas nacionais, integração entre universidades, centros de pesquisa e indústria.

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Confira, em quatro pontos, como a Engenharia pode contribuir para o desenvolvimento do país e de uma sociedade melhor.

O ser humano no centro

O SENGE-RS defende que a Engenharia só faz sentido quando coloca as pessoas no centro. Da mesma forma, a aplicação das tecnologias mais modernas só tem valor se contribuir para o bem-estar, a saúde e a qualidade de vida da população.

– Todo o trabalho do engenheiro ou da engenheira deve servir, em última análise, para melhorar a qualidade de vida das pessoas – assim como a inteligência artificial e tantas outras tecnologias. A Engenharia não está a serviço de um ente abstrato, mas sim das pessoas – frisa o presidente do SENGE-RS, Cezar Henrique Ferreira.

O dirigente destaca ainda a relação entre o propósito da entidade com o tema da edição deste ano do South Summit Brazil, “Human by Design”, conceito que coloca o ser humano no centro do processo de inovação.

– Dialoga bem com a nossa estratégia, que compreende desde a produção, do desenvolvimento das tecnologias, até a apropriação pelo usuário final – explica.

Valorização do profissional

Investir em um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil passa pelo reconhecimento da importância de engenheiros e engenheiras, profissionais que atuam como agentes transformadores da sociedade. O presidente da entidade ressalta ainda a necessidade de valorizar a ciência e o conhecimento produzidos no país, inclusive por instituições de pesquisa como a Embrapa, Embrapii, entre outras.

– Os engenheiros detêm esse conhecimento, buscam soluções, apresentam alternativas, são capazes de desenvolver e aplicar tecnologias para desenvolver a indústria e agregar valor aos produtos que estamos exportando.

Como exemplo, Ferreira cita o café brasileiro. O país é um dos maiores produtores e exportadores do grão no mundo, mas grande parte da produção ainda é vendida in natura para outros mercados. No exterior, o produto passa por processos industriais que resultam em itens de maior valor agregado – como cápsulas, blends e outras formas de apresentação – e retorna ao mercado brasileiro.

Segundo ele, é a Engenharia que pode ajudar a inverter essa lógica, ampliando a capacidade de processamento no país, agregando valor à produção nacional e aumentando a renda gerada pela cadeia produtiva.

Futuro da profissão

Para viabilizar o desenvolvimento sustentável do país, é preciso pensar no futuro da Engenharia. Atento a isso, Ferreira entende que a evasão e a baixa procura pelos cursos da área devem ser enfrentados com novas metodologias, que façam sentido para os “jovens da era digital”.

— É urgente criar um ambiente que ofereça suporte aos estudantes e valorize a carreira — pontua Ferreira.

O dirigente defende ainda uma remuneração condizente com a complexidade da profissão, fundamental para atrair e reter talentos.

Geração de oportunidades

Pensando em gerar novas oportunidades para engenheiros e engenheiras, o SENGE-RS lançou recentemente a plataforma Conexões Engenharia, um sistema que aproxima profissionais da área de novos negócios e de crescimento. Na avaliação do presidente, a iniciativa já colhe bons frutos.

– Desde o lançamento desta ferramenta, no final de 2025, tivemos resultados muito satisfatórios. Temos pessoas físicas e jurídicas buscando e oferecendo oportunidades, desde empregos formais e contratação de projetos até a busca por parcerias. Acontece muito de engenheiros concorrerem em processos licitatórios e faltar competências mais específicas. Agora, esse profissional busca no Conexões Engenharia um colega para complementar o planejamento e levar à licitação.