Fundo internacional investe em plataforma gaúcha que faz gestão de clubes esportivos

Ferramenta unifica dados administrativos, financeiros e de sócios. Gamd Sports / Divulgação

Poucos setores traduzem tão bem a combinação entre paixão e inovação quanto o futebol. Foi justamente dessa mistura que surgiu a Gamd Sports , a empresa gaúcha que vem transformando a forma como os clubes se conectam com seus torcedores. Agora, o negócio dá um novo passo em sua trajetória: a expansão para novos mercados da América Latina e da Europa.

Fundada em 2022, e com sede em Erechim, a Gamd Sports é uma plataforma omnichannel que integra todos os canais de venda e comunicação de clubes esportivos. A solução centraliza informações, finanças e programas de sócios, oferecendo inteligência de dados para decisões estratégicas.

O aporte, que surgiu de um fundo privado, reforça o movimento crescente de inovação no setor esportivo brasileiro e destaca a movimentação feita pela startup criada pelo diretor do Ypiranga Futebol Clube, Vanderlei Carminatti. Segundo o executivo, existia uma lacuna no mercado que fosse capaz de integrar gestão administrativa, venda de ingressos e relacionamento com os sócios.

— A ferramenta centraliza informações, finanças e programas de sócios, permitindo que gestores tomem decisões baseadas em dados e que os torcedores tenham uma experiência mais próxima e personalizada com o time — explica o CEO.

Tecnologia alinhada à experiência

Mais do que uma plataforma de gestão, Carminatti revela que a tecnologia se posiciona como uma aliada estratégica dos clubes na era digital, uma vez que a solução permite reunir em um só ambiente informações que antes estavam dispersas. Segundo ele, isso ajuda a aumentar a eficiência das equipes internas e melhorar a comunicação com o torcedor.

— Hoje, os clubes buscam se profissionalizar, entender o comportamento do seu público e gerar novas receitas. A tecnologia é o caminho para isso — destaca.

Expansão internacional

Com o novo aporte, a empresa prepara sua entrada em mercados como Portugal, Uruguai, Argentina e Paraguai. Esse investimento, segundo ele, também se tornou essencial pela consultoria oferecida pelo grupo no ramo da tecnologia internacional. Além da internacionalização, o negócio pretende aprimorar a experiência do usuário, integrar novas ferramentas de análise de dados, consolidando a Gamd como parceira estratégica dos clubes.

— Nosso objetivo é estar ao lado do clube em todas as frentes, como um verdadeiro parceiro de negócio, tornando a experiência do torcedor mais completa e a operação interna mais eficiente — conclui Carminatti.

Embora o futebol siga como principal foco da operação, a empresa também mira novos segmentos, como basquete e vôlei. Segundo Carminatti, a ideia é ajustar a ferramenta para as necessidades específicas dessas modalidades — entregando estatísticas até o engajamento de torcedores e programas de sócios.

— Nosso propósito é oferecer uma solução que se adapte ao ecossistema esportivo como um todo. O futebol é o ponto de partida, mas o esporte em si é o grande motor de transformação — destaca Carminatti.