Como a Aliança Condomínios está levando inovação para o litoral gaúcho?

Aliança investe em soluções para o setor de administração de condomínios. Joe Beck / Aliança Administradora de Condomínios / Divulgação

Conhecida por oferecer serviços que otimizam tanto a administração como a convivência em condomínios, a empresa gaúcha Aliança aproveitou seu tradicional piquete para anunciar grandes novidades. As principais foram a inauguração de uma nova agência e o lançamento de um aplicativo de gestão condominial.

— A agência em Capão da Canoa e o lançamento do app durante o Piquete Tchê Aliança 2025 transmitem o casamento entre tradição, inovação e expansão que a Aliança se orgulha em realizar com tanto sucesso. Não só é possível, mas é necessário festejar nossas raízes, nossa cultura, e continuar se adaptando ao presente e se adequando às necessidades do futuro — diz o diretor-executivo da Aliança Condomínios, Roger Silva.

Em entrevista, o profissional detalhou como as novidades anunciadas pela Aliança Condomínios prometem otimizar o dia a dia dos clientes e reforçar ainda mais o momento de expansão vivido pela empresa focada em administração de condomínios.

O que a inauguração da nova agência representa para a Aliança Condomínios?

A inauguração da agência em Capão da Canoa marca mais um passo importante na expansão da Aliança. A nova unidade foi pensada para atender com excelência os clientes do litoral e oferecer soluções completas em administração de condomínios. Esse movimento reforça o crescimento da empresa, que busca estar cada vez mais próxima das comunidades onde atua.

Por que a Aliança Condomínios decidiu lançar um novo aplicativo e investir ainda mais em tecnologia na administração de condomínios?

A integração de novas tecnologias ao contexto condominial é inevitável e traz muitos benefícios para síndicos e moradores. O novo aplicativo da Aliança foi desenvolvido para facilitar a vida de todos e dispõe de diversos recursos importantes, mais acessíveis e mais ágeis.

Quais são as principais vantagens do app Portal Aliança e os serviços oferecidos na plataforma?

No Portal Aliança, é possível acessar boletos, acompanhar a prestação de contas, solicitar serviços, reservar áreas comuns, participar de assembleias virtuais e muito mais. Tudo de forma prática e segura. O app é responsivo, intuitivo e ágil, e representa um avanço na digitalização dos serviços da empresa, alinhado às necessidades dos clientes modernos.

Quais são as expectativas para o futuro da Aliança Condomínios?

A Aliança Condomínios é uma empresa 100% gaúcha, com atuação somente no Rio Grande do Sul, mas temos planos de expandir para os quatro cantos do Estado. Capão da Canoa é só o início.