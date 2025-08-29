Engenharias, Agronomia e Geociências presentes em mais uma Expointer

Sistema Confea/CREA/Mútua levará programação especial para a Expointer 2025. CREA-RS / Divulgação

Engenharias, Agronomia e Geociências estão presentes em todas as etapas do desenvolvi­mento de um país. Sua aplicação é responsável por apoiar infraestrutura, produ­ção agrícola, energia, inovação tecnológica e sustentabilidade. Diante de tamanha relevância, o Brasil conta com o Sistema Confea/CREA, encarregado de organizar, fiscalizar e regulamentar o exercício profissional.

— Por meio da atuação integrada do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conse­lho Regional de Engenharia e Agro­nomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS), o Sistema Confea/CREA dá suporte a esse ecossistema ao fiscalizar, orientar e valorizar os mais de 1,2 milhão de profissionais registrados. Geramos confiança para a sociedade e condi­ções adequadas para o crescimen­to econômico do país. Em outras palavras, onde existe progresso e inovação, há a marca da atuação dos nossos profissionais — diz a presi­dente do CREA-RS, engenheira ambiental Nanci Walter.

Impacto social e econômico

No Rio Grande do Sul, o CREA-RS atua para assegurar que obras, pro­jetos, serviços e o agronegócio sejam conduzidos com responsabilidade técnica e por profissionais legalmente habilita­dos. Com 91 anos de existência, fo­ca a segurança social e a qualidade das soluções que impactam direta­mente a vida da população gaúcha.

— As enchentes de 2023 e 2024 deixaram claro o quanto precisa­mos de soluções técnicas consis­tentes e inovadoras. As Engenharias, Agronomia e Geociências são fundamentais nesse processo, desde a reconstru­ção de pontes, estradas, moradias, ma­nejo de solos e a preservação am­biental — destaca a engenheira Nanci.

Atualmente, o trabalho da autarquia é atuar ao lado dos profissionais e sociedade para amparar o restabe­lecimento do Estado de maneira segura, sustentável e resiliente. O suporte também é importante para a prevenção de novas tragédias e para a retomada econômica do RS.

Expointer 2025

A partir de 30 de agosto, o Siste­ma Confea/CREA esta­rá presente na 48ª edição da Ex­pointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Na “Casa dos Profissionais”, disponibilizará atendimento espe­cializado, palestras e es­paços de networking e coworking. O cronograma conta ainda com concurso de assadoras e debates sobre inovação, sustenta­bilidade e reconstrução do Estado.

— No curto prazo, queremos que os profissionais e visitantes da Expointer encontrem no nosso espaço informação, acolhimento e suporte a serviços. No longo prazo, esperamos reforçar a confiança da sociedade no Sistema Confea/CREA e em todos os nossos profissionais. Nosso papel vai muito além da fiscalização. Esta­mos ao lado dos profissionais e da sociedade em seus maiores desa­fios — reafirma a engenheira Nanci.

91 anos de tradição e futuro

Em maio deste ano, o CREA-RS completou 91 anos zelando pela defesa dos profissionais, sociedade e contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Estado. Com ações educativas de fiscalização e a aproximação, o Conselho vem se aproximando de todas as regiões do RS.