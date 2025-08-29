Engenharias, Agronomia e Geociências presentes em mais uma Expointer

Engenharias, Agronomia e Geociências estão presentes em todas as etapas do desenvolvimento de um país. Sua aplicação é responsável por apoiar infraestrutura, produção agrícola, energia, inovação tecnológica e sustentabilidade. Diante de tamanha relevância, o Brasil conta com o Sistema Confea/CREA, encarregado de organizar, fiscalizar e regulamentar o exercício profissional.
— Por meio da atuação integrada do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul (CREA-RS), o Sistema Confea/CREA dá suporte a esse ecossistema ao fiscalizar, orientar e valorizar os mais de 1,2 milhão de profissionais registrados. Geramos confiança para a sociedade e condições adequadas para o crescimento econômico do país. Em outras palavras, onde existe progresso e inovação, há a marca da atuação dos nossos profissionais — diz a presidente do CREA-RS, engenheira ambiental Nanci Walter.
Impacto social e econômico
No Rio Grande do Sul, o CREA-RS atua para assegurar que obras, projetos, serviços e o agronegócio sejam conduzidos com responsabilidade técnica e por profissionais legalmente habilitados. Com 91 anos de existência, foca a segurança social e a qualidade das soluções que impactam diretamente a vida da população gaúcha.
— As enchentes de 2023 e 2024 deixaram claro o quanto precisamos de soluções técnicas consistentes e inovadoras. As Engenharias, Agronomia e Geociências são fundamentais nesse processo, desde a reconstrução de pontes, estradas, moradias, manejo de solos e a preservação ambiental — destaca a engenheira Nanci.
Atualmente, o trabalho da autarquia é atuar ao lado dos profissionais e sociedade para amparar o restabelecimento do Estado de maneira segura, sustentável e resiliente. O suporte também é importante para a prevenção de novas tragédias e para a retomada econômica do RS.
Expointer 2025
A partir de 30 de agosto, o Sistema Confea/CREA estará presente na 48ª edição da Expointer, maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Na “Casa dos Profissionais”, disponibilizará atendimento especializado, palestras e espaços de networking e coworking. O cronograma conta ainda com concurso de assadoras e debates sobre inovação, sustentabilidade e reconstrução do Estado.
— No curto prazo, queremos que os profissionais e visitantes da Expointer encontrem no nosso espaço informação, acolhimento e suporte a serviços. No longo prazo, esperamos reforçar a confiança da sociedade no Sistema Confea/CREA e em todos os nossos profissionais. Nosso papel vai muito além da fiscalização. Estamos ao lado dos profissionais e da sociedade em seus maiores desafios — reafirma a engenheira Nanci.
91 anos de tradição e futuro
Em maio deste ano, o CREA-RS completou 91 anos zelando pela defesa dos profissionais, sociedade e contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável do Estado. Com ações educativas de fiscalização e a aproximação, o Conselho vem se aproximando de todas as regiões do RS.
Em 2024, os profissionais das Engenharias, Agronomia e das Geociências ganharam ainda mais protagonismo com o programa Reconstruir-RS, após o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Liderada pelo CREA-RS, a categoria vem atuando na promoção de soluções técnicas para um futuro inovador e mais resiliente.