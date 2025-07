ERP: o que considerar na escolha de um sistema de gestão para o varejo

Há duas décadas na área de desenvolvimento de software, companhia de São Leopoldo aposta em transformação digital. Adderi / Divulgação

Nos últimos anos, o mercado da gestão empresarial vem passando por uma transformação profunda, especialmente na forma como as empresas escolhem e implementam seus sistemas de gerenciamento. Segundo o Relatório de Mercado Global de ERP (Enterprise Resource Planning) em Nuvem 2024 publicado pela The Business Research Company, foram investidos US$ 72,75 bilhões no setor em 2023, com projeção de crescimento para US$ 154,59 bilhões até 2028.

O dado revela que, mais do que integrar departamentos ou emitir relatórios, o ERP tem se consolidado como uma ferramenta para automatizar tarefas, adaptar-se ao fluxo de cada operação e simplificar processos empresariais.

Para entender os caminhos dessa transformação digital e os principais critérios que fazem diferença na hora de escolher um ERP, Cristian Parastchuk, sócio-diretor e CEO da Adderi, afirma que a empresa desenvolveu um ERP centrado em automação e simplicidade operacional.

Veja cinco pontos a observar na escolha de um ERP para sua empresa.

1. Alta tecnologia no desenvolvimento do software

A qualidade do sistema e a tecnologia embarcada são pontos de partida para uma escolha certeira, segundo Parastchuk. Isso porque um ERP não deve apenas atender às demandas da empresa, mas estar pronto para evoluir com ela. Por isso, vale analisar se a solução conta com tecnologia embarcada capaz de acompanhar as transformações do mercado, prevenindo que o sistema fique ultrapassado.

Outro ponto estratégico, conforme o CEO da Adderi, é entender como a desenvolvedora estrutura suas entregas e atualizações. Plataformas construídas com base em tecnologias low-code, por exemplo, tendem a liberar novos recursos com mais agilidade, facilitando customizações, adequações fiscais e integrações. Isso é importante porque a evolução do ERP impacta a capacidade da empresa de inovar e responder às mudanças do mercado.

2. Integrações completas com o mundo digital, Analytics e IA

Outra dica importante é observar como a desenvolvedora se posiciona na integração com o mundo digital, sobretudo em relação a conectividade e recursos disponíveis para seu negócio, como e-commerces, marketplaces, links de pagamento, RFID e biometria, por exemplo. Nesse sentido, a integração com BI (Business Intelligence) é crucial para a análise de dados estratégicos no mercado atual. Da mesma forma, a oferta de um sistema integrado com inteligência artificial (IA) pode indicar evolução tecnológica e acompanhamento do mercado.

3. Acesso total via nuvem e aplicativo

Especialmente para quem não pode ou não deseja trabalhar somente no escritório, é importante que o ERP escolhido ofereça acesso via nuvem e aplicativo, possibilitando o uso em diferentes dispositivos e em qualquer lugar. Além disso, o sistema deve assegurar informações rápidas e acesso performático, sem oscilações.

4. Flexibilidade, personalização e facilidade de uso

Priorize um sistema que seja rápido, sem travamentos, fácil de usar e pensado nas suas principais necessidades, tendo em vista processos, integração, precisão na análise dos dados e até rotatividade de colaboradores. Além disso, busque uma opção que ofereça alto nível de personalização – se possível, que se adapte aos seus processos desde a implantação.

5. Suporte humano e próximo