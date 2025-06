Inteligência Artificial é destaque do Universo TOTVS 2025

Maior evento de tecnologia e negócios do Brasil ocorre em São Paulo Universo TOTVS / Divulgação

Em 17 e 18 de junho, o Expo Center Norte, em São Paulo (SP), será palco do Universo TOTVS 2025 – um dos maiores eventos do país voltado para tecnologia, inovação e negócios. Promovido pela TOTVS, o encontro conta com programação diversificada e focada em Inteligência Artificial, que inclui palestras, painéis, masterclasses e demonstrações práticas, prometendo imersão nas tendências que estão moldando o futuro dos negócios no Brasil.

Destaques da programação

Durante os dois dias de evento, o público poderá acompanhar apresentações de nomes nacionais e internacionais, que abordarão as principais tendências e os debates do mercado brasileiro e global em tecnologia, Inteligência Artificial, inovação e negócios.

No primeiro dia, o público poderá acompanhar o talk “O sertanejo é pop: os negócios por trás da música que encanta o Brasil”, um bate-papo com Fernando Fakri de Assis, o Sorocaba, da dupla Fernando e Sorocaba. Além da trajetória como artista, ele compartilhará a experiência como empresário e investidor em mais de 45 empresas, com atuação em áreas como agronegócio, tecnologia e entretenimento. Ao final da palestra, o público terá a oportunidade de assistir a um pocket show exclusivo dos sertanejos.

No dia seguinte, dois nomes internacionais ganham destaque na programação. Near futurist e arquiteto de inovação, Neil Redding comandará a masterclass “O futuro próximo dos negócios com agentes de IA”. Fundador e CEO da consultoria Redding Futures, ele é referência em traduzir tecnologias emergentes em resultados concretos, aplicando design centrado para promover crescimento sustentável e gerar oportunidades transformadoras para os negócios.

Outro destaque é a palestra da especialista em Inteligência Artificial e inovação, e ex-head de Global Key Accounts no Alibaba, Sharon Gai, que se apresentará na plenária. Reconhecida pela expertise em ajudar organizações a otimizar recursos e adaptar equipes em tempos de IA, ela apresentará a masterclass “Como escalar negócios fazendo mais com menos na era da IA”, com insights aplicáveis para empresas de todos os portes.

O evento conta ainda com o painel “O futuro digital do Brasil é agora: BD30+”, que abordará o Plano Brasil Digital 2030+ (BD30+), uma estratégia de longo prazo e multisetorial com o propósito de acelerar a transformação digital para o desenvolvimento econômico sustentável e social do país. O plano busca fortalecer a competitividade e produtividade nacional, promover a inclusão digital e posicionar o Brasil como referência global em pesquisa, desenvolvimento e uso de tecnologias digitais.

O painel será mediado por Laércio Cosentino, fundador e chairman da TOTVS e da Brasscom, e contará com a participação de Flávio Unes (diretor titular do Departamento Jurídico da FIESP, doutor e mestre em Direito Público e professor do mestrado do IDP), Glória Guimarães (presidente da Associação BD30+), Ivo Mósca (diretor-executivo de produtos e inovação da Febraban) e Rodrigo Pastl Pontes (gerente de transformação digital da CNI).

Edição histórica

Além desses destaques, os mais de 300 conteúdos do Universo TOTVS 2025 estarão distribuídos em áreas temáticas, como Palco Fiscal (com foco na Reforma Tributária), Palco Dados e IA (com inovações e reflexões a respeito do tema), Palco Tendências (com palestras conduzidas por especialistas de mercado) e Mundo Pessoas (voltado a assuntos de RH e gestão de pessoas).