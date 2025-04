Itaú BBA traz soluções financeiras para Techs

Fabio Villa, sócio e diretor comercial do Itaú BBA, que traz uma proposta de fazer a diferença na estratégia e execução dos projetos das empresas. Itaú / Divulgação

Só inovando é possível acompanhar o ritmo com que o setor de tecnologia avança, muda e gera novos negócios. A cada semana, o Itaú BBA se conecta com uma novidade que transforma o mercado, muda a vida dos consumidores e atende a demandas por linhas de crédito que também tenham foco no que parece ser inusitado, mas é promissor. Imerso desde 2020 no acelerado ecossistema formado pelas startups, o Itaú BBA criou soluções financeiras sob medida para os negócios focados em tecnologia e em diferentes estágios de maturidade.

– Alinhado à nossa proposta de que “Conhecer faz a diferença”, temos equipes especializadas no segmento do qual fazemos parte de diferentes formas. Além de soluções financeiras que olham para o dinâmico mundo das startups, fazemos curadoria para esses empreendedores por meio do Cubo Itaú – ressalta Fabio Villa, sócio e diretor comercial do Itaú BBA.

Com o conhecimento agregado pela interação ininterrupta com o ecossistema desde 2020, o executivo avalia que o momento deste segmento se destaca pelo conjunto de startups mais maduras e sólidas. Isso se deve a empreendedores que já acumularam experiência a partir de outras iniciativas e têm propostas e gestão aprimoradas e realistas.

Nesse universo marcado pela velocidade, contar com parcerias estratégicas pode fazer ainda mais diferença na jornada da inovação. Isso vale tanto para um investimento mais simples quanto para dar um passo ousado.

O segmento conta com a força da presença da instituição em mais de 2,6 mil municípios, em quase todos os Estados. A ampla capilaridade de atendimento não é apenas física, mas também feita por equipes com alto conhecimento técnico do segmento de inovação e dos principais setores da economia do país, aproximando quem busca investimentos de quem procura oportunidades de negócio.