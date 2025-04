Inteligência Artificial para decidir melhor

Carro-chefe entre os temas foco do South Summit, a inteligência artificial (IA) domina eventos, palestras e virou um ponto de interrogação para muitos empreendedores. Afinal, até que ponto essa poderosa ferramenta pode, se usada de forma correta, ajudar na gestão de uma empresa?

Diretora de Inteligência de Dados da empresa de tecnologia TOTVS, Fabiane Nardon explica que entre as aplicações corporativas estão a possibilidade de automação de tarefas repetitivas do backoffice (setores de apoio à administração), para otimização da cadeia de suprimentos e produção, além do auxílio em processos de recrutamento e seleção.