CREA-RS está na linha de frente pela segurança e inovação

As engenharias, a agronomia e as geociências são essenciais no dia a dia da sociedade. Da infraestrutura das cidades ao transporte, passando pela segurança alimentar e pelas nossas casas, essas profissões garantem qualidade de vida e desenvolvimento. E, com a rápida evolução tecnológica, estes profissionais desempenham papel essencial na inovação e no desenvolvimento sustentável, ressalta a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS), Engenheira Ambiental Nanci Walter.