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Justiça reverte decisão e manda a júri oito PMs acusados pela morte de líder comunitária da Vila Cruzeiro em Porto Alegre

Jane Beatriz da Silva Nunes morreu durante uma operação do Batalhão de Choque em 2020; defesa dos policiais informou que recorrerá

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Airton Lemos

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