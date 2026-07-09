Segurança

"Publicidade enganosa"
Notícia

Virginia Fonseca e plataforma são alvos de processo pelo MP do Distrito Federal 

Órgão pede indenização de R$ 120 milhões por danos materiais coletivos e individuais

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS