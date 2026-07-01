Segurança

Agente preso
Notícia

Vídeo mostra preso que sumiu de penitenciária em Charqueadas deixando local com alvará de soltura falsificado

Rudcrei da Costa Machado, servidor de carreira da Polícia Penal, foi preso por suspeita de facilitar a fuga

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Leticia Mendes

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