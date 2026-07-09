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Vício em drogas, internações na Fase, mãe usuária de crack e pai ausente: a trajetória do adolescente que matou estudante em Canoas

Sistemas de proteção à infância e juventude e de Justiça receberam diversos sinais de que ele não poderia estar em liberdade e necessitava de tratamento para dependência

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Adriana Irion

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