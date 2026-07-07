Vereador é indiciado por suspeita de matar cão comunitário a tiros em Cidreira

O vereador Everton Oliveira da Costa, conhecido como Everton Coisa Boa (PL), foi indiciado pela Polícia Civil na segunda-feira (6) pela morte de um cão comunitário em Cidreira, no Litoral Norte. O animal, conhecido como "Alemão" e "Branquinho", foi morto a tiros em 12 de junho.

À Zero Hora, o vereador afirmou que o indiciamento não significa condenação. "A conclusão da Polícia Civil será analisada pelo Ministério Público, que decidirá se apresenta denúncia à Justiça, solicita novas diligências ou pede arquivamento do caso", disse em nota.

A investigação foi concluída e remetida ao Judiciário na segunda. Segundo o delegado João Henrique Gomes, a apuração policial levou em consideração provas materiais e testemunhais, incluindo imagens de câmeras de vigilância do dia do crime.

Munições de calibre 9mm, celulares e uma arma airsoft foram apreendidos em endereços ligados ao suspeito em 24 de junho, durante a Operação Alemão. Essas peças "somadas ao laudo de maus-tratos emitido pelo IGP, as imagens captadas por câmeras locais e os relatos testemunhais, foram determinantes para a formação de convicção da autoridade policial quanto à autoria delitiva", ressaltou a Polícia Civil em comunicado.