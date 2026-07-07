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Vereador é indiciado por suspeita de matar cão comunitário a tiros em Cidreira

Everton Coisa Boa (PL) negou envolvimento no caso. Partido avaliará exclusão da sigla

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Júlia Ozorio

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