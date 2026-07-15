Tua Voz, Santa Maria: Delegado Antônio Firmino de Freitas Neto

Atualmente o delegado está à frente da 4ª Delegacia de Polícia de Santa Maria. Arquivo pessoal

O delegado da Polícia Civil Antônio Firmino de Freitas Neto é o convidado do décimo primeiro episódio do Tua Voz Santa Maria. Com quase 28 anos de carreira, ele relembra a trajetória profissional desde os tempos em que integrava a Força Aérea Brasileira até a aprovação no concurso para delegado.

Atualmente à frente da 4ª Delegacia de Polícia de Santa Maria, com sede em Camobi, e respondendo também pela Delegacia de Formigueiro, Firmino fala sobre a rotina de trabalho, a importância da disciplina na formação profissional e o papel das equipes na elucidação de crimes.

Durante a conversa, o delegado destaca as transformações vividas pela Polícia Civil ao longo das últimas décadas, especialmente na modernização dos processos investigativos e na qualificação dos servidores. Ele também aborda os desafios de atuar em uma das regiões mais populosas de Santa Maria, ressaltando a parceria entre as forças de segurança e a participação da comunidade na prevenção da criminalidade. Segundo Firmino, a integração entre policiais e moradores é um dos fatores que contribuem para os resultados obtidos na região de Camobi.

Além da atuação na segurança pública, o delegado fala sobre a relação com a família, o hobby de viajar de motocicleta e os planos para o futuro. Embora já tenha tempo para solicitar aposentadoria, afirma que continua motivado pela profissão e pelo compromisso com o serviço público. Firmino também comenta o reconhecimento recebido nas cidades por onde passou, especialmente em Venâncio Aires, onde foi agraciado com o título de cidadão honorário em razão do trabalho desenvolvido na Polícia Civil.





Sobre o Podcast

O “Tua Voz: Santa Maria” chega à décima primeira temporada. São mais de 120 episódios, em que o foco é conversar com personalidades da cidade sobre sua história e relação com o coração do Rio Grande do Sul.

Santa Maria permeia, sempre, os debates. O podcast tem como propósito dar voz à cidade, convidando personalidades da região para falar sobre assuntos relacionados ao município, factuais ou não. Os convidados são selecionados a partir de sua conexão com Santa Maria, como líderes de entidades, comunitários, empresários, esportistas e outros.

Nas conversas, os entrevistados contam sobre a relação com a cidade, refletem sobre crenças e perspectivas para o município, discutem dificuldades e soluções ou debatem pautas que impactam diretamente a realidade local.



