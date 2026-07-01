Segurança

Operação Colosso
Notícia

Treze pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Santa Cruz do Sul

Também foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e seis medidas de bloqueio de contas bancárias 

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Zero Hora

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