Treze pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Santa Cruz do Sul

Treze pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (1º) durante a segunda fase da Operação Colosso, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. A ofensiva tem como objetivo desarticular um grupo investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Bom Jesus.

Entre os presos estão duas mulheres e 11 homens, alvos de mandados de prisão temporária. A polícia também cumpriu nove mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de seis contas bancárias.

Segundo a investigação, o grupo se aproveitava do intenso fluxo de pessoas nas proximidades da unidade de saúde do bairro para negociar e entregar drogas. Os suspeitos também monitoravam a movimentação policial, organizando "campanas" para dificultar a atuação das forças de segurança.

A operação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul e mobilizou cerca de 30 policiais. As investigações tiveram início após a apreensão de um celular, em abril deste ano.

Primeira fase da operação

A primeira fase da Operação Colosso foi deflagrada em setembro de 2025 e resultou na prisão de cinco pessoas, sendo quatro em flagrante e uma preventivamente.