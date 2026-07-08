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Treze pessoas são indiciadas por corrupção, suspeitas de emitir ilegalmente 40 mil registros de veículos

Polícia Civil responsabilizou funcionários de Centros de Vistoria e despachantes pela venda de documentos de forma irregular

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Humberto Trezzi

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