Segurança

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Três semanas após série de homicídios, ações policiais resultam em 34 prisões em Porto Alegre

Reforço tem como intuito recuperar a sensação de segurança nos bairros atingidos e impedir que sequência de violência se espalhe para outras regiões da Capital

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Airton Lemos

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