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Três homens são presos por suspeita de arrombar cofre e furtar dinheiro de banco em Sapiranga

Agência foi invadida no dia 21 de junho. Um quarto suspeito já havia sido detido

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Gabriel Dias*

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