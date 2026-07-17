Três homens são presos por suspeita de arrombar cofre e furtar dinheiro de banco em Sapiranga

Operação foi realizada nesta sexta-feira (17). Polícia Civil / Divulgação

Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta sexta-feira (17) resultou na prisão de três homens suspeitos de participação em um furto qualificado contra uma agência do Banco do Brasil em Sapiranga, no Vale do Sinos. O crime foi registrado no dia 21 de junho.

Batizada de Operação Vigília, a ofensiva foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Ao todo, os agentes cumpriram três mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.

Os detidos têm 21, 33 e 49 anos e já possuíam antecedentes criminais. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com a investigação, na noite do dia 21 de junho, criminosos arrombaram uma parede lateral da agência para acessar o cofre. Enquanto parte do grupo invadia o prédio, os demais faziam a vigilância do lado de fora, o que motivou o nome da operação. A quantia subtraída não foi divulgada a pedido da instituição bancária.

Criminosos arrombaram uma parede lateral da agência para acessar o cofre. Polícia Civil / Divulgação

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam ferramentas utilizadas no arrombamento e dois veículos. A Polícia Civil informou que os trabalhos continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime.

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Antes da ofensiva de hoje, um homem de 50 anos já havia sido preso na manhã do dia 23, em Novo Hamburgo. Na ocasião, ele foi flagrado com cerca de R$ 12 mil em maços de cédulas. A investigação aponta que o dinheiro é oriundo do mesmo ataque à agência de Sapiranga.

De acordo com o Banco do Brasil, a agência afetada teve o atendimento temporariamente suspenso para a realização de perícias e demais providências necessárias. Após a conclusão dos trabalhos, o atendimento ao público foi restabelecido.