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Técnica de enfermagem é presa por suspeita de tentar sequestrar bebê em maternidade no Piauí 

Auricélia de Sousa Rocha, que estava com a bebê dentro da própria bolsa, foi flagrada pela tia da criança no banheiro da maternidade

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Zero Hora

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