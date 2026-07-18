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Suspeito de pagar por atentado contra Ronickson Pimentel, irmão de Eloá, é preso em São Paulo

Luis Altino da Silva teria prometido R$ 500 aos executores, mas pagou apenas R$ 100. Outras quatro pessoas já foram detidas pelo ataque e outros seis morreram em confronto com policiais

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