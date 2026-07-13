Suspeito de matar ex-prefeito de Formigueiro já havia sido denunciado por ameaça

Em razão da morte, a prefeitura decretou luto oficial de três dias. Fernando Ramos / Formigueiro Real / Divulgação

A Polícia Civil informou que o ex-prefeito de Formigueiro, João Natalício Siqueira da Silva, 64 anos, morto no domingo (12), já havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra o homem apontado como autor dos disparos.

Conforme a investigação, o suspeito é vizinho da vítima e mantinha desavenças relacionadas à posse de terras na localidade de Fundo do Formigueiro, onde os dois moravam. De acordo com o delegado Antônio Firmino Netto, responsável pelo caso, o ex-prefeito adquiriu uma área por meio de uma procuração, o que teria provocado o descontentamento do suspeito. Também havia uma disputa por reintegração de posse.

Segundo a Polícia Civil, o boletim de ocorrência registrado anteriormente pelo ex-prefeito relatava ameaças feitas pelo vizinho. Na ocasião, equipes policiais foram até a residência do suspeito e apreenderam uma pistola. No entanto, a arma utilizada no homicídio foi um revólver calibre 38, que ainda não foi localizado.

Após o crime, o suspeito fugiu e não foi mais encontrado. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dele, mas o pedido ainda está em análise pelo Poder Judiciário.

O crime

João Natalício Siqueira da Silva estava a cavalo em uma estrada de chão batido quando foi atingido por ao menos três disparos. Ainda tentou buscar ajuda, cavalgando por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos.