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Suspeito de matar ex-prefeito de Formigueiro já havia sido denunciado por ameaça

João Natalício Siqueira da Silva estava a cavalo em uma estrada de chão batido quando foi atingido por ao menos três disparos na manhã de domingo

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Tayline Manganeli

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