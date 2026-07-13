Suspeito de esfaquear adolescente na Cidade Baixa é preso

Um homem de 23 anos foi preso pela Brigada Militar suspeito de esfaquear um jovem de 17 anos na Cidade Baixa, em Porto Alegre. O crime aconteceu no início da madrugada de domingo (12), na Rua Lima e Silva, após uma discussão em um bar.

A vítima foi atingida por pelo menos quatro facadas no tórax e no braço direito. O adolescente está internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital e não corre risco de morte.

Motivação e histórico do agressor

De acordo com a Polícia Civil, a vítima relatou que a briga foi motivada por um desentendimento envolvendo uma mulher. O agressor fugiu do local após o crime, mas foi localizado e capturado pelos policiais na sequência.

O homem preso já possui registros policiais por: