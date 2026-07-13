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Suspeito de esfaquear adolescente na Cidade Baixa é preso

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que está internada no HPS, relatou que a briga foi motivada por um desentendimento envolvendo uma mulher

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Zero Hora

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