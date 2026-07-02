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Suspeito de atirar em Ronickson Pimentel, irmão de Eloá, é morto após confronto com a polícia

Homem foi localizado na região de Guaianases, na zona leste de São Paulo, e reagiu a abordagem

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Zero Hora

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Estadão Conteúdo

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