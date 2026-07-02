Sócios de imobiliária de Porto Alegre são indiciados; polícia aponta prejuízo de R$ 770 mil a condomínios

Sede da imobiliária fica no bairro Floresta e estaria fechada desde o início de junho. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Polícia Civil concluiu, na quarta-feira (1º), a primeira fase da investigação que apura irregularidades praticadas pela Imobiliária VenezaUno. Um dos sócios da empresa foi indiciado pelos crimes de apropriação indébita e falsificação de documento particular, enquanto a outra sócia foi indiciada por apropriação indébita. Os nomes não foram divulgados.

A polícia apurou, nesta fase, que 17 condomínios tiveram prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 770 mil. Contudo, até esta quinta-feira (2), cerca de 70 ocorrências tinham sido registradas. As investigações seguem.

— A investigação revelou um padrão de atuação da imobiliária que resultou em expressivos prejuízos a condomínios. Nesta primeira fase, reunimos elementos suficientes para os indiciamentos, mas as apurações continuam porque novas vítimas seguem sendo identificadas — informou o delegado Raul Vier, que investiga o caso.

Desde o início de junho, clientes registraram ocorrências relatando que pagamentos de fornecedores teriam atrasado e que a imobiliária, situada no bairro Floresta, teria retido o dinheiro de caixa de condomínios.

A imobiliária é responsável pela administração de cerca de 80 edifícios em Porto Alegre e no Interior do Estado. Na ultima segunda-feira (29), os donos do empreendimento prestaram depoimento. Os detalhes não foram divulgados.

O inquérito foi instaurado pela 17º Delegacia de Polícia (17ª DP) de Porto Alegre no dia 8 de junho.

Comprovantes adulterados

Durante a apuração, foram colhidos depoimentos de síndicos e representantes condominiais, além da análise dos documentos apresentados pelas vítimas.

Os elementos reunidos demonstraram que recursos destinados ao pagamento de despesas condominiais deixaram de ser empregados em sua finalidade, enquanto comprovantes bancários adulterados eram utilizados para transmitir aos condomínios a falsa impressão de que fornecedores, prestadores de serviços e concessionárias haviam recebido os respectivos pagamentos.

O que diz a imobiliária VenezaUno