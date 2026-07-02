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Sócios de imobiliária de Porto Alegre são indiciados; polícia aponta prejuízo de R$ 770 mil a condomínios

Donos da VenezaUno prestaram depoimento no início desta semana; inquérito indica crimes de apropriação indébita e falsificação de documentos

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Pâmela Rubin Matge

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