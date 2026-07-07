Oito pessoas são presas suspeitas de ameaça e sequestro para cobrar dívidas de agiotas na Região Metropolitana

Operação da Polícia Civil de Gravataí prendeu suspeitos de ameaça e sequestro para cobrança de dívidas. Polícia Civil / Divulgação

Oito pessoas foram presas na Região Metropolitana em uma operação da Polícia Civil de Gravataí contra criminosos que ameaçavam e sequestravam vítimas para cobrar dívidas de agiotas. A ação foi deflagrada após um aumento nos índices de extorsão no município.

As vítimas buscavam empréstimos pela internet por meio de redes sociais, como no Marketplace do Facebook, sem saber a quem estavam pagando. Conforme a delegada Luana Medeiros, são pessoas endividadas, em situação de desespero ou vulnerabilidade. Membros de facções criminosas entravam no negócio recebendo uma porcentagem pelo valor que recuperavam.

As cobranças eram feitas mediante ameaças, feitas muitas vezes de dentro dos presídios. Em um caso, uma das vítimas foi sequestrada dentro de casa. Em outra situação, a pessoa foi impedida de entrar na própria residência. Os criminosos colocaram um cadeado no portão, para que ela não pudesse mais ingressar no imóvel, alegando que a casa agora seria "da facção".