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Oito pessoas são presas suspeitas de ameaça e sequestro para cobrar dívidas de agiotas na Região Metropolitana

Vítimas buscavam empréstimos pela internet, sem saber que estavam se envolvendo com facções

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Guilherme Milman

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