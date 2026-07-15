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São Leopoldo: polícia apura se crânio encontrado em parada de ônibus foi furtado de cemitério

A administração do local confirmou que houve violação de sepulturas recentemente

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