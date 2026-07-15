São Leopoldo: polícia apura se crânio encontrado em parada de ônibus foi furtado de cemitério

IGP realiza exames para tentar identificar a vítima. Kathlyn Moreira / Agência RBS

A Polícia Civil investiga se o crânio humano encontrado na última segunda-feira (13), em uma parada de ônibus em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi furtado do Cemitério Municipal Pedro Carlos Beck. A administração do local confirmou que houve violação de sepulturas recentemente.

De acordo com o delegado Ericson Mota, a principal hipótese da investigação vincula os dois fatos, uma vez que a ossada localizada é antiga.

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