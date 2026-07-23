Segurança

Violência contra a mulher
Notícia

RS tem a segunda maior taxa de descumprimento de medidas protetivas do Brasil; casos crescem 16% em 2025

Dados constam na edição mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicada nesta quinta-feira (23)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS