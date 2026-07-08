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Relatório aponta que rede de proteção não identificou risco em família de missionário preso por agredir filho

Acompanhado desde 2025 por marcas de agressão, caso passava por vistorias do Creas que apontavam "família organizada" semanas antes do crime. Prefeitura abriu sindicância para apurar falhas no processo

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Guilherme Milman

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