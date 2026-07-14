Prefeitura demite servidora e abre sindicância para apurar caso de bebê que teve queimaduras depois de banho em escola

Menina foi internada no Hospital Lauro Réus, que constatou queimaduras nos pés, pernas e na nádega. Arquivo pessoal

A prefeitura de Campo Bom, no Vale do Sinos, demitiu nesta segunda-feira (13) a servidora envolvida no caso do bebê de 11 meses que teve queimaduras de segundo grau depois de um banho na Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Casa da Criança.

Em nota divulgada, a prefeitura diz ainda que abriu uma sindicância para investigar "de forma técnica, imparcial e minuciosa" o fato. A apuração deve contar com oitiva dos envolvidos.

O caso aconteceu na sexta-feira da semana passada (10). A menina foi internada no Hospital Lauro Réus, que constatou as queimaduras nos pés, pernas e na nádega.

Conforme o boletim de saúde mais recente divulgado pelo hospital, a bebê estava em estado clínico estável, apresentando evolução positiva e recebendo atendimento especializado no domingo (12). Zero Hora tentou contato nesta segunda-feira, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

"A prefeitura de Campo Bom reafirma seu compromisso com a proteção das crianças, com a transparência na apuração dos fatos e com a adoção de todas as medidas administrativas e legais que se mostrarem cabíveis", adicionou a administração municipal na manifestação.

Relembre o caso

Segundo a mãe da menina, de 18 anos, a escola teria feito contato com ela por mensagem por volta das 15h10min de sexta-feira (10), informando que um incidente teria ocorrido com a bebê e que era preciso a presença de um responsável no local.

Quando a mãe chegou no local, a filha já estaria sendo atendida pelo Samu. De acordo com a mãe, ainda na Emei, a diretora teria relatado para ela que a professora responsável pelo banho teria testado a água antes de pôr a menina na banheira e que só após o banho bolhas começaram a aparecer na pele.

A mãe da menina registrou boletim de ocorrência no sábado (11). A Polícia Civil também deve investigar o caso.

Leia a nota da prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Campo Bom informa que permanece acompanhando integralmente a situação da criança atendida em decorrência da ocorrência registrada na última sexta-feira (10), na EMEI Casa da Criança.

Conforme boletim divulgado pelo Hospital Dr. Lauro Reus em 12 de julho de 2026, a paciente segue internada, em estado clínico estável, apresentando evolução positiva e recebendo atendimento especializado.

Em relação ao estado de saúde da criança, a Administração Municipal informa que, em respeito ao sigilo das informações médicas e à privacidade da paciente e de sua família, não prestará detalhes sobre o quadro clínico. As informações oficiais acerca da evolução do tratamento e eventuais boletins médicos são de responsabilidade da direção do Hospital Dr. Lauro Reus.

No âmbito administrativo, a servidora envolvida no fato, que exercia a função de auxiliar de ensino, teve seu vínculo contratual encerrado nesta segunda-feira (13).

Além disso, foi instaurada sindicância investigatória, nos termos dos artigos 28 e seguintes da Lei Municipal nº 5.303/2022, com o objetivo de apurar de forma técnica, imparcial e minuciosa todas as circunstâncias do ocorrido, mediante a oitiva dos envolvidos e análise dos elementos pertinentes.

Desde o primeiro momento, a Administração Municipal adotou todas as providências necessárias, com o imediato acionamento do SAMU, comunicação à família e acompanhamento permanente do atendimento médico.