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Prefeitura demite servidora e abre sindicância para apurar caso de bebê que teve queimaduras depois de banho em escola

Menina de 11 meses teve ferimentos de segundo grau. Polícia Civil também deve investigar o caso

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Júlia Ozorio

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