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Policial penal é preso durante investigação de vazamento de dados sigilosos de delegacias do RS

Homem de 61 anos foi detido por posse irregular de arma  de fogo e foi liberado após pagar fiança

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Júlia Ozorio

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Maria Regina Eichenberg

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