Policial penal é preso durante investigação de vazamento de dados sigilosos de delegacias do RS

Um servidor da Polícia Penal foi preso em flagrante na terça-feira (14), em São Pedro do Sul, na região central do Estado, durante uma operação da Polícia Civil. De acordo com a investigação, ele foi detido por posse irregular de arma de fogo.

O homem também é investigado por suposta violação de sigilo funcional. A suspeita da Polícia Civil é de que ele tenha vazado informações sigilosas de ocorrências registradas nas delegacias de São Pedro do Sul e de Pronto Atendimento (DPPA) de Santa Maria.

A identidade do suspeito não foi divulgada, mas a Polícia Civil confirmou que trata-se de um homem de 61 anos que ocupa um cargo técnico administrativo da Polícia Penal.

Durante a ação dessa terça, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Celulares e munições calibre 22 foram apreendidas com o investigado, que pagou fiança e foi liberado.

A operação foi coordenada pelo delegado Giovanni Lovato e contou com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Penal e da Delegacia de Polícia Regional de Santa Maria.

A investigação

A investigação da Polícia Civil que começou em maio, revelou que alguns casos sensíveis acabaram indo a público nos últimos dois anos, mesmo não sendo divulgados pela instituição. Nenhum deles havia sido registrado também pela Brigada Militar. Além disso, passaram a circularam publicamente pouco tempo após os registros serem feitos.

A partir disso, quatro casos possivelmente vazados passaram por uma auditoria. Conforme a apuração, o homem de 61 anos era o único servidor que havia acessado todas as ocorrências.

A apuração também apontou que ele acessava, quase diariamente, todas as ocorrências registradas na DPPA de Santa Maria, onde trabalhava, e na delegacia de São Pedro do Sul, cidade em que reside.

— Isso levou a crer que, depois de acessar, ele divulgava as informações para terceiros — afirmou o delegado Lovato.

Agora, os telefones apreendidos com o homem passarão por perícia para tentar comprovar o vazamento dos dados.

O que diz a Polícia Penal