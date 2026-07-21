Segurança

De investigador a investigado
Notícia

Policial civil é suspeito de desviar drogas apreendidas e de torturar um informante

Lotado no Vale do Sinos, escrivão foi preso preventivamente no início deste mês

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Humberto Trezzi

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