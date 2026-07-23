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Policiais federais, civis e PMs buscam arsenais de facção em Campo Bom

Celular apreendido revelou inventário de armas e ligação com tentativa de latrocínio

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Humberto Trezzi

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