Policiais federais, civis e PMs buscam arsenais de facção em Campo Bom

Arsenal apreendido em 2024 com autores de assalto que deixou motoqueira ferida. Polícia Federal / Divulgação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/RS), formada por policiais federais, civis e militares, cumpre na manhã desta quinta-feira (23) quatro mandados de busca e apreensão em Campo Bom, no Vale do Sinos, contra suspeitos de integrar o braço armado da maior facção criminosa gaúcha. A ação mira o núcleo responsável pelo recebimento, armazenamento e distribuição de armas de fogo no Vale do Sinos.

Um dos investigados é apontado também como envolvido numa tentativa de latrocínio ocorrida na RS-239, em Novo Hamburgo, em que uma jovem de 23 anos foi baleada e teve a motocicleta roubada.

A operação desta quinta-feira é continuidade de outra, de setembro de 2024, em que a Ficco prendeu três pessoas com um arsenal em Campo Bom. Eles escondiam três fuzis, uma espingarda semiautomática, uma carabina, duas pistolas, granadas, coletes balísticos, fardamentos, carregadores de alta capacidade e grande quantidade de munições.

A partir de um celular apreendido com um dos presos foram identificados diálogos, vídeos, comprovantes de transferências e até coordenadas geográficas que descrevem, em detalhes, a logística de movimentação de armas e drogas do grupo. Entre eles, entrega de pistolas, retirada de armamentos em outros municípios, definição de esconderijos e instruções sobre fracionamento e destinação de cargas de cocaína — inclusive com distinção entre os tipos "peruano" e "comercial".

Os policiais encontraram também no celular fotografias de um caderno com uma espécie de inventário do arsenal da facção. A lista relacionava fuzis, pistolas, carabina, espingarda, granadas, miras, luneta, placas balísticas, equipamentos táticos e centenas de munições de diferentes calibres.

Para as autoridades, o controle minucioso indica uma estrutura organizada de armazenamento e prestação de contas — incompatível, segundo a investigação, com posse ocasional ou isolada. As conversas também permitiram identificar os papéis dentro do grupo. Alguns deles:

Um operador logístico de nível intermediário, com antecedentes por tráfico e roubos, que determinava locais de entrega — inclusive em Sapiranga — e cobrava o levantamento completo do armamento

— inclusive em Sapiranga — e cobrava o levantamento completo do armamento Um integrante orientado a guardar grandes quantidades de droga na própria residência

na própria residência Um investigado, o mais jovem do grupo, que tratava da ocultação de pistolas e munições, com a sugestão de escondê-las sobre o forro de casa

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Assalto a motoqueira

Moto levada em assalto foi encontrada por policiais. Polícia Civil / Divulgação

A mesma análise ligou um dos suspeitos a um crime violento até então sem autoria: a tentativa de latrocínio de 2 de setembro de 2024, na RS-239, em Novo Hamburgo, quando uma jovem de 23 anos foi derrubada de uma Yamaha Fazer vermelha, baleada no quadril e teve o veículo levado por dois homens.

Dois dias após o assalto, o investigado relatou a um comparsa, em conversas recuperadas pela polícia, detalhes compatíveis com a ação — e demonstrava preocupação com as imagens divulgadas pela imprensa. No aparelho, os peritos ainda localizaram um vídeo de uma Fazer vermelha, sem placa, gravado poucas horas depois do crime. E fotografias de uma motocicleta escura semelhante à usada pelos autores, além de um histórico de buscas que incluía o nome da vítima e a localização do rastreador do modelo.